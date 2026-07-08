Экватор сезона REC на «Игора Драйв» — уже в субботу!

11 июля гоночная серия REC соберет сильнейшие экипажи РФ под Санкт-Петербургом

Предстоящий четырехчасовой марафон официально закроет первую половину пятиэтапного чемпионата. На пит-лейне и трассе цена каждой ошибки теперь возрастает кратно, ведь именно здесь определится вектор борьбы за итоговые титулы года.

Техническое разнообразие

Организаторы заявляют о 39 машинах, которые разделены на несколько зачетов – от быстрейших спортпрототипов до классических кузовных автомобилей. В длинных гонках чистая скорость на одном круге отходит на второй план. На первый план выходят тактическая гибкость команд, безошибочные действия механиков на пит-стопах и общая надежность узлов и агрегатов.

Дуэль фаворитов в абсолюте

Пристальное внимание трибун будет приковано к экипажу №13 команды Capital RT на Mercedes-AMG GT3. Прошлогодние триумфаторы питерского этапа Михаил Алешин и Денис Ременяко готовы защищать свой статус. Их главными оппонентами станут лидеры открытия сезона – коллектив №90 Vracing на Audi R8 LMS GT3 Evo II, нацеленные прервать гегемонию соперников на этой трассе.

Усиление пелотона и дебюты этапа

Интригу в топовом классе обострит появление экипажа №10 команды Time4Race. За руль немецкого Mercedes-AMG GT3 сядут титулованные пилоты: Алексей Несов и Максим Кизилов (победители финального марафона REC прошлого года). Параллельно с этим коллектив Yadro Motorsport представит обновленный состав в категории GT на купе Mercedes-AMG GT4.

Борьба прототипов и массовые зачеты

Конкуренцию тяжелым машинам GT3 в абсолюте традиционно навяжут легкие прототипы класса CN Pro, включая технику LMP3 от TEAMGARIS, а также болиды Ligier и Norma. Однако самым жарким местом на треке станет класс GT Light, где 15 экипажей на технике пяти разных марок гарантируют контактную борьбу. Не отстанет от них и динамично развивающийся туринговый класс TCE.

Праздник для болельщиков

Для зрителей подготовлена традиционная программа в паддоке современного автодрома. Поклонники скорости смогут в деталях рассмотреть боевую технику во время предстартовой процедуры и получить автографы пилотов прямо на трассе. Старт гонки в 17:00.