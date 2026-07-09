В этих округах Москвы пассажиры чаще всего «забывают» оплатить проезд

За второй квартал в Москве штрафы получили более 102,6 тыс. безбилетников

Штрафы за безбилетный проезд в наземном городском транспорте столицы получили свыше 102,6 тысячи пассажиров за апрель-июнь 2026 года. Эту цифру озвучил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, отметив при этом, что показатель упал на 13,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По результатам усиленных проверок за 2-й квартал:

Больше всего безбилетников контролеры выявили в ТиНАО, САО и ЗАО;

Пассажиры, которые исправно платят за проезд, живут в СВАО, ВАО и ЮВАО.

Пассажиров призывают оплачивать проезд сразу при входе в салон – это принципиальный момент.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– В будние дни контролеры Организатора перевозок проверяют в среднем более 50 тыс. проездных билетов и порядка 5 тыс. автобусов и электробусов. Еженедельно они проводят усиленные проверки оплаты проезда вместе с сотрудниками полиции. По итогам 2-го квартала 2026 года меньше всего безбилетников выявили в Северо-Восточном округе. Призываем пассажиров оплачивать проезд строго при входе в салон. Все средства идут на развитие инфраструктуры, позволяют правильно рассчитывать загруженность транспорта, запускать новые маршруты и обновлять подвижной состав.

Важный нюанс: к валидатору нужно прикладывать любые билеты, включая социальные карты и абонементы «Единый» на 30, 90 или 365 дней. Исключение сделано только для детей до 7 лет – для них проезд остаётся бесплатным.

Взрослым, сопровождающим ребёнка, при проверке нужно предъявить свидетельство о рождении. У детей от 7 лет должен быть собственный проездной – карта москвича или «Тройка».

Размер штрафа за безбилетный проезд составляет 5 тысяч рублей, заплатить его надо в двухмесячный срок. Просрочка грозит удвоением суммы и передачей дела судебным приставам. Правда, постановление можно обжаловать – на это отведено десять дней с момента вручения.