Как оформить абонемент на парковку для машины в Москве, не выходя из дома?

С начала года поступило 160 тысяч онлайн-обращений в «Московский паркинг»

Водители столицы всё чаще решают вопросы с парковкой дистанционно. Как сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, с января этого года в «Московский паркинг» поступило 160 тысяч онлайн-запросов. Эта цифра в четыре раза превышает количество личных визитов в сервисные центры.

Сейчас большинство услуг учреждения переведено в цифровой формат – более 90 процентов. И это неудивительно, ведь через обычный смартфон или компьютер можно получить консультацию у чат-бота по имени Александра. Также на сайте «Московского паркинга» реально купить абонемент на парковку со шлагбаумом. А для многодетных семей доступна подача заявления на оформление резидентного разрешения через портал mos.ru.

Правда, для любителей живого общения работа ещё не свернута – продолжают функционировать сервисные центры на станциях Большой кольцевой линии. Их адреса опубликованы по ссылке.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем онлайн-услуги, чтобы каждый москвич мог получить нужную помощь быстро и без личного визита. Всё больше водителей решают вопросы, касающиеся городских парковок, удаленно, не тратя времени на поездки для оформления документов. С начала года зарегистрировали 160 тысяч таких обращений. Это уже в 4 раза больше, чем личных визитов в сервисные центры, что говорит о растущем доверии к цифровым услугам столицы.