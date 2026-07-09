Число объявлений о продаже подержанных «китайцев» резко выросло: что с ценами

В России число объявлений о продаже б/у китайских авто выросло на 28%

Как показало свежее исследование «Авто.ру Бизнес», в нашей стране продолжает активно набирать обороты вторичный рынок машин из Поднебесной. Количество объявлений о продаже таких авто за первые шесть месяцев 2026 года подскочило почти на 28% по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом предложение по другим иномаркам с пробегом осталось практически на прежнем уровне, а вот российских моделей, наоборот, стали выставлять на продажу на 8% реже.

В июне средняя стоимость китайского автомобиля, уже побывавшего в эксплуатации, составила 2,27 миллиона рублей. Эта цифра на 5,2% выше, чем в январе 2026-го, а вот рост в годовом выражении оказался куда скромнее – лишь 2,5%. Для сравнения, другие подержанные иномарки подорожали за полугодие почти на 8% (до 2,46 млн), а за год – на 5,5%. Что касается отечественных марок, их средняя цена держится на отметке 732 тысячи рублей и практически не меняется.

Самое заметное подорожание на вторичном рынке зафиксировано в Пермском крае – плюс 16,6%. На втором месте Удмуртия с показателем 14,7%, а замыкает тройку лидеров Самарская область с приростом в 13%. Впрочем, эксперты поясняют: такая динамика связана не столько с тем, что конкретные модели резко взлетели в цене, сколько с изменением структуры предложения в этих регионах.

О том, какие машины на вторичке дешевеют быстрее всего, «За рулем» недавно подробно рассказывал.