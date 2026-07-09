Правда о «горошинах» на стекле: почему они нужны и важны?

Эксперты объяснили, зачем нужны фриты на лобовом стекле и как они защищают клей

Черные точки по краям лобового стекла и вокруг зеркала заднего вида – не просто украшение, объясняют эксперты Pravda.Ru. Это важный технологический элемент, который одновременно продлевает жизнь автомобилю и снижает нагрузку на глаза водителя.

При ближайшем рассмотрении выясняется: на бюджетных аналогах стекол этот узор часто отсутствует. А это прямой признак сомнительной экономии, которая в итоге может ударить по карману владельца.

Узор не нарисован краской, которая со временем облезет. Это керамический состав, который в заводских условиях буквально впекают в поверхность стекла при высокой температуре. Технически такие детали называются фритами. Фриты становятся единым целым со стеклом и не теряют свойств весь срок службы.

Инженер-автомеханик Михаил Лазарев предупредил: «Если владелец экономит на качественных деталях кузова и выбирает дешевый аналог без правильной шелкографии, клей под воздействием солнца быстрее теряет свои свойства. Это прямой путь к разгерметизации, появлению посторонних шумов или даже риску выпадения стекла при сильном ударе».

Зачем нужна черная рамка

Основная задача темной окантовки по периметру – скрыть и защитить место вклейки. Клеевой слой, удерживающий стекло, на удивление уязвим для ультрафиолета. Керамическая «рамка» работает как надежный фильтр, не давая полимеру стареть раньше времени.

Возле салонного зеркала рисунок особенно плотный. Этот участок создает для водителя зону мягкого перехода от прозрачного стекла к темному кузову. Когда солнце бьет прямо в глаза, точечный градиент рассеивает свет, и смена освещенности становится гораздо менее резкой.

Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев пояснил: «В условиях яркого солнца или выезда из длинного туннеля, где освещенность меняется мгновенно, этот элемент работает как естественный светофильтр. Это не замена козырьку, но значительное снижение нагрузки на зрение, что критически важно для безопасности дорожного движения в городе».

Законность и риски самостоятельного вмешательства

Многие автомобилисты пытаются улучшить обзор самостоятельно, клея темные пленки. Но, как отметила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина, это часто нарушает регламенты. «Правильная заводская технология с фритами позволяет избежать подобных правовых коллизий, так как это конструктивная особенность, прошедшая сертификацию», – подчеркнула она.

Частые вопросы: что делать, если точек нет

Обязательны ли точки по закону? Прямого требования нет, но производители обязаны соблюдать нормы безопасности, которые включают защиту клеевого слоя.

Можно ли ездить без такой защиты? Технически – да. Но ресурс герметика резко снизится. На солнце клей быстро растрескается, и в салон начнет протекать вода.

Что делать, если на новом стекле точек нет? Это тревожный признак экономии производителя. Если стекло уже установлено, придется внимательно следить за состоянием клеевого шва в местах, которые контактируют с солнцем.