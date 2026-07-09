Атом прошел климатические испытания в астраханских степях

Серийный электромобиль Атом прошел климатические испытания на жаре +42°С

АО «Кама» отчиталось о завершении летних климатических испытаний серийной версии электромобиля Атом. Инженеры проверяли, как ведет себя в условиях жары высоковольтная система, справляются ли охлаждение тяговой батареи и климат-контроль. Финальный этап включал 1000 км пробега по астраханским степям.

«Особое внимание они уделили эффективности климатической установки: с помощью дополнительного измерительного оборудования специалисты отслеживали температуру снаружи и внутри салона в разных контрольных точках, а также протестировали быструю зарядку на скоростных станциях. В итоге все системы электромобиля отработали в штатном режиме. Салон быстро выходил на комфортную температуру, а система охлаждения батареи сохраняла эффективность даже в экстремальную жару», – рассказали в компании.

Пресс-служба напомнила, что год назад здесь же, в астраханских степях, испытывали предсерийный Атом, после чего существенно доработали все системы. Зимние климатические испытания Атом тоже уже прошел – прошлой зимой в Сургуте при −42°C. Таким образом, климатические испытания полностью завершены... Ждем запуска в серию, да?

Ранее «За рулем» рассказал, что электромобили Атом приняли участие в параде электротранспорта в Москве.