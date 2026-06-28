В Москве показали предсерийные образцы Атома

Электромобили Атом приняли участие в параде электротранспорта в Москве

Три электромобиля Атом приняли участие во втором Московском транспортном электрофестивале.

Мероприятие состоялось в субботу 27 июня. Источник, опубликовавший снимки машин, уточняет, что машины в кадре – предсерийные. Сам производитель ранее сообщал в анонсе мероприятия, что два Атома примут участие в параде – проедут в составе колонны электртранспорта по Садовому кольцу, – а еще один будет экспонироваться на стенде Росатома на Зубовской площади.

Напомним, в августе прошлого года на первом таком фестивале предсерийный Атом уже показывали на Зубовской площади. С тех пор серийное производство на заводе «Москвич» так и не стартовало (изначальный срок – 2025 год), но изготовлены предсерийные партии и открыт предзаказ. Сроки запуска конвейерной сборки на данный момент не называется.

Ранее «За рулем» рассказал, что Атом прошел сертификационные краш-тесты.