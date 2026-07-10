Зеленая галочка на валидаторе или штраф 5 тысяч? Выбор очевиден!

Максим Ликсутов: Усиленные проверки — важная часть борьбы с безбилетниками

8 июля у станции метро «Тушинская» прошла усиленная проверка пассажиров общественного транспорта, которую провели контролеры ГКУ «Организатор перевозок» совместно с сотрудниками полиции.

В ходе усиленной проверки специалисты проверили более 2,2 тысячи проездных билетов у пассажиров 96 автобусов. В результате было выявлен 291 безбилетник, а троих нарушителей доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Подобные усиленные проверки проводятся на регулярной основе с мая 2024 года, а с начала 2025 года к ним добавились и вечерние мероприятия.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Усиленные проверки – важная часть работы по борьбе с безбилетниками. Напоминаем, что прикладывать к валидатору нужно все билеты, включая социальные карты и абонементы «Единый» на 30, 90 и 365 дней.

Во время проверки контролер имеет право потребовать документы, подтверждающие льготу и удостоверяющие личность. Если личность безбилетника не установлена, контролер вправе привлечь сотрудников полиции. Призываем всех пассажиров оплачивать проезд при входе в транспорт».

Рекомендуется пополнять проездной билет заблаговременно, до момента поездки. При входе в транспортное средство нужно приложить билет к валидатору сразу, вне зависимости от длительности маршрута.

Следует дождаться появления зеленой галочки на экране валидатора перед тем, как пройти в салон.

Всего с начала года в Москве провели 25 (вместе с проверкой у станции метро «Тушинская») усиленных проверок на наиболее востребованных маршрутах Москвы. За это время контролеры проверили свыше 61,8 тыс. билетов у пассажиров 1601 автобуса. За все это время выявлено больше 4,7 тыс. безбилетников.

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