Пять простых шагов, которые заставят машину тратить топлива на 20% меньше

Эксперт Михаил Лазарев: Плавный стиль вождения и чистый фильтр экономят до 20% бензина

Летом 2026 года дефицит горючего в России превратил поездки на дачу в настоящий квест на выживание.

Чтобы не встать посреди трассы с пустым баком, водителям нужно менять привычки – эксперты Pravda.Ru подготовили свод правил, которые помогут умерить аппетит автомобиля. Некоторые методы экономят до пятой части запаса топлива без покупки сомнительных присадок.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это манера езды. Резкие старты со светофора, которые выглядят эффектно в кино, в реальности просто выплескивают бензин в трубу. По словам инженера-автомеханика Михаила Лазарева, разгоняться следует плавно. На трассе лучшим помощником станет круиз-контроль: он поддерживает темп гораздо стабильнее человека. «Такой стиль вождения позволяет сэкономить от 15 до 20% горючего. Это элементарная физика: поддержание инерции требует меньше энергии, чем постоянная борьба с ней», – подчеркнул специалист.

Лишний вес и аэродинамика – повод для лишних литров. Пустой багажник на крыше работает как парус, создавая дикое сопротивление на высоких скоростях. Если вы не везете холодильник, снимите его, а заодно вытряхните из салона хлам и старые запчасти. Эксперты уверяют: снижение массы и улучшение аэродинамики мгновенно отразятся на данных бортового компьютера.

Техническое состояние автомобиля тоже напрямую диктует расход. Грязный воздушный фильтр заставляет мотор задыхаться, а пониженное давление в шинах всего на пару десятых атмосферы превращает колеса в липкую жвачку, сопротивляющуюся качению. Если машина плохо держит дорогу, стоит проверить тормозные суппорты – они могут подклинивать.

Современные моторы капризны к качеству того, что в них заливают. В условиях ограничений на АЗС велик соблазн заправиться из бочки у дороги, но это прямой путь к капремонту. «Неисправная топливная система или датчики способны увеличить потребление в полтора раза. Малейшая ошибка в расчетах ECU превращает машину в прожорливого монстра», – отметил автослесарь Денис Хромов.

Стратегия заправки в 2026-м проста: не доводите ситуацию до горящей лампочки. Как только стрелка опустилась до половины бака, ищите проверенную станцию. Это избавит от паники, когда на пяти заправках подряд топлива не окажется. При этом обязательно глушите мотор перед заправкой, чтобы не сбить электронику уровня топлива – многие системы сходят с ума, если пополнять запас при работающем зажигании.

Будьте осторожны, если везете запас бензина в канистрах. Лишние вопросы у инспекторов могут возникнуть при обычной проверке, когда просят открыть капот для сверки номеров. «Перевозка большого объема топлива без соблюдения норм безопасности может обернуться серьезными проблемами. Важно знать разницу между личным запасом и опасным грузом», – объяснила специалист Егорова Наталья.