Кемпер–трансформер: «пятиметровка» для двоих

Airstream представил доступный автодом с кухней и спальней в скандинавском стиле

Компания Airstream расширяет линейку World Traveler новым компактным прицепом 17RB.

Эта модель (5,18 м) создана для тех, кто только знакомится с жизнью на колесах, и обещает стать самым бюджетным входом в мир знаменитых алюминиевых трейлеров.

Внешность кемпера классическая – клепаный алюминий, двухкамерные окна и ручной тент. Инженеры продумали все мелочи: выдвижные ступеньки, отсек для газового баллона и непривычно низкий профиль крыши – кондиционер спрятали снизу. Для автономности предлагают солнечные панели на 200 Вт и литий-ионный аккумулятор емкостью 2,5 кВт·ч.

Внутри – светлый скандинавский интерьер с белыми стенами и обивкой в оттенках Shoreline или Sagebrush. Передняя часть отведена под обеденную зону, которая легко трансформируется, а сзади установлена полноценная кровать шириной 53 дюйма (1346 мм) – на ней удобно разместятся двое. Между ними расположилась кухня: две конфорки, раковина и холодильник-морозильник на 59 литров.

Рабочую поверхность увеличивает складная столешница, а у кровати есть съемная секция. Для ленивых вечеров предусмотрена опция в виде микроволновки, а в обеденной зоне можно установить выдвижной холодильник.

Комфорт дополняют 24-дюймовый смарт-телевизор, система отопления и горячей воды Truma Combi Eco Plus, аудиосистема JBL и множество отсеков для хранения. Производство для США уже запущено, мировой старт – осенью. Цену пока не объявили, но производитель намекает: это шанс приобщиться к культуре премиальной Airstream без серьезных трат.