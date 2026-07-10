Марка MG готовит конкурента знаменитому Mini Cooper

На скорости в Гудвуде компания MG представит электрический хэтчбек MG Go

Традиционный Фестиваль скорости в Гудвуде, проходящий в Англии в эти выходные, станет местом премьеры двух концептов от MG.

Главная новинка – хэтчбек MG Go! (именно так, с восклицательным знаком на конце), который будет играть в сегменте электрических Volkswagen ID.Polo, Renault 5 E-Tech и Mini Cooper E. Намечающееся противостояние с последним особенно интересно: марка MG, ныне принадлежащая китайской компании, имеет, как и Mini, британские корни, а дизайн Go! явно метит в ту же ностальгическую нишу, что и Cooper E.

Но у специалистов Лондонской студии MG под руководством Карла Готэма и Йозефа Кабана были более четкие – и более патриотичные – референсы: сообщается, что облик новинки вдохновлен машинами MG из эры величия: трехдверным фастбеком MGB GT и раллийным хэтчем MG 6R4 Group B. Серийная машина появится на рынке Европы в 2027 году и, предположительно, будет носить имя MG2.

Второй концепт для Гудвуда – это MG Cyber Concept, кроссовер D-класса. Его уже сравнивают с Ferrari Purosangue, и похоже, что рыночная ниша действительно видится та же – премиум, как он есть. Впрочем, четких временных ориентиров по выходу на рынок, как у электрического хэтча, у кроссовера пока нет.

Ранее «За рулем» рассказал про другой электрохэтч – Alpine Lacoste A290 Rallye.