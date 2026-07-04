Крокодиловы стразы: Alpine объединилась с Lacoste

Компания Alpine выпустила хэтчбек A290 в коллаборации с Lacoste

У нас тут очень французский проект: совместная работа дизайнеров Alpine и Lacoste.

В основе – очень интересный автомобиль Alpine A290: это как Renault 5 E‑Tech Electric, но с расширенной колеей, усиленным передним подрамником, многорычажной подвеской сзади, иными стабилизаторами и амортизаторами, а также тормозами Brembo, более мощными электромоторами и иными настройками рекуперации. Что же сюда привнесла компания с крокодилом на логотипе? Совершенно верно, крокодилов!

Их в хэтчбеке Alpine Lacoste A290 Rallye насчитывается ровно 290 особей: почти все они вышиты на красной ткани салона, который полностью оформляла Lacoste, а один, вполне себе объемный, посматривает с задней полки на стоящих позади на светофоре. Все это в оформлении белого кузова смотрится действительно здорово. И существует в единственном экземпляре.

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