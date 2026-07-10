Ремонт по ОСАГО подорожает: что изменится для водителей с 11 июля

РСА: страховщики пересчитают стоимость запчастей, полис ОСАГО тоже подорожает

С 11 июля 2026 года в России начинают действовать новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО.

Их утвердил Центробанк, а страховое сообщество (РСА) будет использовать обновленные подходы при составлении своих ценовых справочников. Впрочем, первые реальные изменения автовладельцы увидят не сразу, а только с 19 сентября, когда выйдет следующая версия справочников.

Суть нововведений сводится к нескольким пунктам, которые сделают выплаты на ремонт более честными, но и более дорогими:

Дешевые аналоги больше не собьют общую цену. Раньше при расчете средней стоимости детали учитывались и оригиналы, и их недорогие копии. Теперь, если аналог стоит на 70% и более дешевле оригинала, его просто исключат из подсчетов. Это значит, что средняя цена запчасти станет ближе к реальной рыночной.

Скидки на расходники отменяются. Стоимость красок, лаков и других материалов теперь будут брать по полной цене, без учета каких-либо дисконтов.

Одноразовые детали оплатят целиком. Раньше страховые могли экономить на мелочах вроде уплотнителей, клипс или защитных наклеек. Теперь все такие элементы, которые нельзя использовать повторно, должны быть включены в смету полностью.

По предварительным оценкам Российского союза автостраховщиков, средний размер выплаты за ремонт вырастет на 8-10%. Это, в свою очередь, постепенно потянет вверх и стоимость самого полиса ОСАГО (на сколько – не уточняется).

Президент РСА Евгений Уфимцев пояснил, что особенно заметно подорожание коснется марок автомобилей, запчасти для которых поставляются в страну по сложным схемам. По его словам, по таким машинам из расчетов уберут большую часть низких цен на неоригинальные детали, и в итоге средняя стоимость отдельных позиций может подскочить сразу на 30-40%.

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