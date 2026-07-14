Kia и Hyundai объявили экстренные отзывные кампании: подробности

Kia и Hyundai отзывают 14 электромобилей Ioniq 5, EV6 и EV9 из–за дефекта батарей

Автопроизводители Hyundai и Kia запустили срочные отзывные кампании сразу для нескольких моделей электромобилей. Причина – серьезный брак в высоковольтных батареях, который может привести к пожару. Об этом сообщает Carscoops.

В чем же корень проблемы? Дефект оказался производственным: внутри некоторых аккумуляторных ячеек неправильно расположены электроды. Такая неисправность грозит коротким замыканием, причем возгорание может случиться – внимание – как на ходу, так и в тот момент, когда машина просто стоит без дела.

Статистика отзыва скромная по количеству, но тревожная по сути. В списке значатся:

– шесть Hyundai Ioniq 5, выпущенных в 2023-2024 годах;

– семь электрокаров Kia EV6 модельных лет 2022-2024;

– и один кроссовер Kia EV9 2024 года выпуска.

Выяснилось, что брак возник на этапе сборки у поставщика – компании SK On Co. Именно ее батареи стали источником головной боли для владельцев.

Пока машины не починят, производители ввели жесткие ограничения. Владельцам настоятельно рекомендуют не заряжать свои электромобили больше чем на 80%. Кроме того, парковать их нужно исключительно на открытых площадках, вдали от других машин и построек. Риск слишком велик.

Полноценный ремонт подразумевает полную замену высоковольтного аккумуляторного блока. Старый блок демонтируют, установят новый, исправный.

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