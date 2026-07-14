Кроссовер Tenet T8 получил новые опции: подробности

Tenet T8 обновил опции: голосовое управление и новые варианты приборной панели

Кроссовер Tenet T8 обзавелся дополнительными опциями – об этом сообщила пресс-служба марки. Главное новшество в том, что теперь фирменная система голосового управления доступна и в семиместной модификации. Раньше такая «фишка» была прерогативой только пятиместной версии.

С помощью голосового помощника можно управлять целым рядом систем автомобиля. Речь идет о климат-контроле, подогреве сидений, стеклоподъемниках, панорамной крыше и мультимедийном комплексе. Система распознает голос в четырех зонах салона: у водителя, переднего пассажира и пассажиров на втором ряду слева и справа. Чтобы вызвать помощника, достаточно нажать кнопку на руле или сказать: «Привет, Tenet».

Обновления дизайна приборной панели

Помимо расширения функций голосового управления, производители доработали и оформление приборной панели. Теперь владельцы могут выбирать между цифровым дисплеем и классическим вариантом с круглыми шкалами спидометра и тахометра. Все эти нововведения становятся доступны после обновления программного обеспечения.

Кроссовер Tenet T8 выпускается на калужском заводе холдинга «АГР». Машина специально адаптирована к российским условиям: ее кузов обрабатывают воском, а днище защищают антикоррозийными и шумоизоляционными материалами. По сути, T8 – это перелицованная версия модели Chery Tiggo 8 Plus.

Продажи и двигатели

Пятиместный переднеприводный Tenet T8 появился на рынке в самом начале июля. Под капотом у него – 1,6-литровый мотор на 186 л.с., работающий в паре с семиступенчатым роботом. Для сравнения: полноприводные и семиместные версии оснащаются двухлитровым двигателем мощностью 197 л.с.

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