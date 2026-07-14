В МАДИ напомнили, что неуплата штрафов может привести к аресту автомобиля
В июне 2026 года сотрудникам Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) совместно с органами Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в ходе совместных рейдовых мероприятий выявлены три случая систематического нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков, запрещающих парковку.
Установлено, что указанные автовладельцы также уклонялись от исполнения обязательств по оплате административных штрафов в установленный законом 60-дневный срок. Общая сумма задолженности нарушителей перед бюджетом составила 380 тыс. рублей.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«Призываем всех автомобилистов соблюдать правила остановки и стоянки: за парковку под запрещающими знаками предусмотрен штраф, а при его неуплате возможен арест автомобиля.
Рекомендуем регулярно проверять наличие штрафов через официальный портал, чтобы избежать неприятных последствий».
Проверить наличие штрафов и оплатить их можно на официальном сайте mos.ru. Для этого нужно зайти в раздел «Проверка и оплата штрафов».
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте