В Европе этого «китайца» берут, как у нас Гранту

Тысячи европейцев начали заказывать BYD Dolphin G DM-i за полгода до дебюта

Китайский гибридный хэтчбек BYD Dolphin G DM-i начал поставляться в Европу в середине июня 2026 года, и за месяц объем продаж модели в Старом свете достиг отметки в 9 тысяч единиц.

Хэтчбек Dolphin G DM-i разработан специально для Европы (отсюда – явно «гольфовая» направленность дизайна), имеет длину кузова 4,16 м при колесной базе 2,61 м, а в движение приводится последовательно-параллельным гибридом из 1.5 турбо и электродвигателя, вместе выдающих 212 л.с. Запас хода – 40-105 км на электротяге (в зависимости от версии) и 1000 км общий.

Цены – 28 990 евро в Германии, 25 200 евро в Испании и 23 900 евро во Франции. Яркая деталь: полноценный дебют модели в Европе намечен на осень, и речь пока идет лишь о тестовых поставках из Китая! Представьте себе, как вырастут указанные в начале заметки цифры продаж, когда в IV квартале стартует производство в венгерском Сегеде...

Кстати, чисто электрический «дельфин» тоже существует, хотя это скорее отдельная модель, нежели модификация. Тем не менее, в июне BYD Dolphin EV купили 9678 европейцев – и, таким образом, общий объем поставок автомобилей линейки Dolphin в Европу в 2026 году достиг отметки в 79 920 единиц.

Ранее «За рулем» рассказал, что в РФ спрос на электро и гибриды тоже резко вырос.