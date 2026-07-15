Что будет с мотором, если не обкатать новую машину

Инженер Михаил Лазарев: обкатка нового автомобиля обязательна для сохранения двигателя

Если в первые тысячи километров эксплуатировать свежекупленный автомобиль на максимуме его возможностей, мотор и коробка передач могут выйти из строя раньше срока, отмечают эксперты Pravda.Ru.

Чтобы все узлы исправно работали долгие годы, нужен период обкатки – время, когда детали притираются друг к другу.

Даже когда заводские стандарты соблюдены с высочайшей точностью, сопрягаемые поверхности все равно не идеальны на микроуровне. По мере работы они трутся, сглаживая эти крошечные неровности, и постепенно формируют правильный зазор с масляной пленкой. Именно этот процесс и обеспечивает стабильность.

Сколько же времени на это уходит? Конкретный пробег зависит от конструкции модели и применяемых материалов. Кому-то хватает двух тысяч километров, а кому-то не обойтись без пяти. Точные цифры для каждой версии всегда прописаны в инструкции по эксплуатации.

«Критическая нагрузка на не обкатанный двигатель, например, работа на максимальных оборотах или длительная езда с высокой скоростью, может привести к локальному перегреву деталей.

Это чревато задирами в цилиндрах или ускоренным износом вкладышей коленвала, так как масляный клин еще не сформировался в полной мере», – объяснил автомобильный инженер, специалист по диагностике и безопасности Михаил Лазарев.

Чтобы агрегаты прожили долго, на этапе обкатки стоит избегать условий, где в узлах возникает лишнее давление или температурный стресс. Главные советы касаются того, как вы разгоняетесь и тормозите.

Кстати, обкатка нужна не только для притирки металла – это еще и отличный период для первичной диагностики. Именно на первых тысячах километров обычно всплывают скрытые заводские огрехи: подтекают жидкости, появляются люфты или дает сбой электроника.

Спокойная езда помогает водителю лучше прочувствовать машину и вовремя заметить неладное, не заглушая симптомы шумом и вибрацией от предельных нагрузок. Если услышали посторонние звуки или заметили сбои – сразу к официальному дилеру, пока дефекты еще гарантийные.