Российский паркетник обзаведется полным приводом к Новому году

Кроссовер Tenet T4L получит новую модификацию и внедорожный потенциал

Отечественный автопром готовит сюрприз для любителей активной езды: кроссовер Tenet T4L, который пока доступен исключительно с передним приводом, к концу года обретет полноприводную версию, рассказал ТГ-канал Tagaz: Автожурнал.

Инженерам удалось сохранить проверенный 1,5-литровый турбомотор, но при этом трансмиссия претерпит серьезные изменения – вместо шестиступенчатого робота автомобиль оснастят современной семидиапазонной преселективной коробкой DCT7.

Новинка уже успела заявить о себе на рынке: продажи модели стартовали в конце мая, а базовый ценник составляет чуть более 2,25 млн рублей. По сравнению с предшественником T4 новый кузов прибавил в длине и высоте, а колесная база выросла на четыре сантиметра, что положительно сказалось на просторе внутри салона. Объем багажного отделения варьируется от 475 до внушительных 1500 литров.

При этом кроссовер не обделен современными опциями: здесь и продвинутая телематика, и полный набор электронных ассистентов. Особое внимание уделено зимнему комфорту – предусмотрен дистанционный запуск двигателя с прогревом салона, а также обогрев всех ключевых зон, включая руль, лобовое стекло и форсунки омывателя.

Tenet T4L

Кстати, бренд Tenet не ограничится только этим проектом: ранее стало известно о готовящемся седане A8 для завода в Шушарах.

Напомним, что Tenet T4L, который выпускают на заводе в Калуге? – это ребрендированный Chery Tiggo 7 Pro Max.