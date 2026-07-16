Новый Freelander – вот каким будет салон!

Chery и Land Rover показали интерьер гибридного кроссовера Freelander 8

Совместное детище Chery и Land Rover, возрождающее название Freelander, наконец-то обрело интерьер — до этого демонстрировалась только внешность.

В стилистике Freelander 8 преобладает та самая «угловатость со скруглениями», в полной мере перекликающаяся с внешностью. Вдоль нижней кромки лобового стекла – единая цифровая панель диагональю 46,3" и разрешением 8К. Ее дополняет «парящий» центральный дисплей на 15,6". Впрочем, по его нижней стороне это царство экранов разбавлено рядом физических кнопок, а на тоннеле – парой симметричных прозрачных шайб-контроллеров.

Freelander 8 будет одной из первых серийных моделей с мультимедийкой на базе сверхмощного чипа Snapdragon 8397

Технические параметры – пока в общих чертах: длина кузова 5118 мм (это близко к BMW X7 и Mercedes-Benz GLS), база 3040 мм, снаряженная масса 2980 кг, 800-вольтовая архитектура, батарея на 60,3 кВтч, 1.5 турбо в качестве генератора и... тяговые электромоторы, количество и отдачу которых пока не раскрывают. Зато известно, что будет комплекс ассистентов Qiankun Intelligent Driving ADS 5 от Huawei с 896-строчным лидаром, электронные и механические блокировки и пневмоподвеска.

До конца 2026 года Freelander 8 планируют запустить в Китае, а затем и за его пределами – известно, например, что в Великобритании бренд точно появится.

Ранее «За рулем» рассказал, что продажа будет идти через собственную формируемую сейчас дилерскую сеть марки Freelander.