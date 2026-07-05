Представлен серийный внедорожник Freelander 8 от Chery и Jaguar Land Rover

Chery рассекретила новый гибридный внедорожник Freelander 8 с лидаром Huawei

Власти Китая сняли гриф секретности с нового внедорожника Freelander 8 – и производитель тут же опубликовал серию официальных снимков. На них видно, что серийная версия машины почти не отличается от прототипа, который показывали раньше.

Новинка выйдет на домашний рынок в пяти стандартных цветах. Плюс к этому обещают еще три оттенка кузова – но их выпустят лимитированной партией.

Под капотом у Freelander 8 гибридная установка, построенная вокруг 1,5-литрового турбомотора мощностью 156 л. с. По сути, двигатель работает только как генератор: он заряжает аккумулятор емкостью почти 60 кВт·ч. Этого запаса хватает на 221 км чистого электричества. Характеристики самих электромоторов пока держат в секрете.

Габариты впечатляют: длина – от 5118 до 5185 мм (в зависимости от версии), ширина – 2050 мм, высота – 1898 мм, а колесная база – 3040 мм. В салоне – шесть мест с довольно комфортными креслами. При этом автомобиль способен буксировать прицеп массой до двух тонн.

Freelander 8 позиционируется как премиальная модель. В ее арсенале – 896-линейный лидар и система автономного управления от Huawei. Это не просто маркетинг: в стандартную комплектацию входит интеллектуальная система i-ATS, которая управляет шасси и включает несколько специальных режимов для езды по бездорожью. Вдобавок машина укомплектована тремя дифференциалами – с механическими и виртуальными блокировками. В списке опций значится двухкамерная пневматическая подвеска.

Ранее «За рулем» рассказал о том, как китайские производители меняют свои стратегии в отношении электромобилей.