Новейший технологичный кроссовер Audi привезут в Россию: сколько будет стоить?

Российские дилеры начнут продажи кроссовера AUDI E7X с ценой 12 млн рублей

Уже в ближайшее время на российском рынке появится премиальный электрический кроссовер AUDI E7X. Его поставками займется дилерская сеть «Рольф», которая ввезет машину по схеме параллельного импорта.

По словам Николая Иванова, занимающего пост директора по продажам новых автомобилей в «Рольфе», ориентировочная стоимость новинки составит около 12 млн рублей. Для сравнения: в Китае ценник на E7X колеблется от 269 800 до 359 800 юаней, что эквивалентно 3,1-4,1 млн рублей в пересчете на российскую валюту.

AUDI E7X

Это уже вторая модель, выпущенная под новым брендом AUDI. Данная марка – результат совместной работы Audi и концерна SAIC, созданная целенаправленно для китайского авторынка. Кстати, отличительной чертой автомобилей стало отсутствие привычных четырех колец: вместо них на кузове красуется логотип с крупными буквами AUDI.

Что касается габаритов, то E7X – это большой пятиместный кроссовер, который по размерам переплюнул даже Audi Q8. Особого внимания заслуживает фронтальная оптика: производитель реализовал функцию проекции на дорогу – система может выводить прямо на асфальт различные подсказки, например предупреждения о безопасной дистанции или графические элементы при автоматической парковке.

AUDI E7X

Внутри машина укомплектована по высшему разряду. Здесь установлены кресла с так называемым режимом нулевой гравитации, встроенный термобокс и премиальная акустическая система Bose. Настоящий визуальный центр салона – огромный дисплей, растянутый на всю ширину передней панели. Кстати, для задних пассажиров тоже приготовили сюрприз: потолочный экран развлечений.

Технические характеристики и модификации

Силовая установка у AUDI E7X исключительно электрическая. Базовая версия – заднеприводная, с двигателем на 408 лошадиных сил, позволяющим проезжать до 705 км без подзарядки. Правда, есть модификация и с большим запасом хода – до 751 километра.

Топовая же комплектация кроссовера оснащается полным приводом. Суммарная отдача агрегатов здесь достигает внушительных 670 лошадиных сил. Скорее всего, именно такую версию и повезут в Россию.

По информации, которую предоставило аналитическое агентство «Автостат», за первую половину 2026 года на территории РФ реализовали 5839 автомобилей Audi. Этот показатель выше данных за аналогичный отрезок 2025 года на 463%.

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