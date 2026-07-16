В России продают редчайшего «японца», за которым охотятся даже на родине

Mitsuoka Rock Star 2021 года за 3,5 млн рублей нашли в продаже во Владивостоке

Еще в 2018 году Mitsuoka удивила публику, анонсировав проект Rock Star. Концепция оказалась простой и гениальной одновременно: взять свежую Mazda MX-5 четвертого поколения (индекс ND) и «переодеть» ее в стилистику классического Chevrolet Corvette Sting Ray, который выпускали с 1963 по 1967 годы.

В Японии продажи стартовали 1 декабря 2018-го. И уже 25 марта 2019 года стало ясно – весь тираж разошелся как горячие пирожки, хотя машин делали совсем немного. За первый год собрали только 50 штук, потом темпы чуть подросли: по 75 экземпляров в 2020-м и 2021-м.

По сути, Rock Star – штучный, почти коллекционный товар. За такими автомобилями настоящая охота среди фанатов японского тюнинга и редких моделей. Тем любопытнее, что один такой экземпляр вдруг обнаружился в продаже во Владивостоке.

Родстер 2021 года пока еще стоит в Японии. Однако покупателю из России его готовы доставить «под ключ». Ценник – 3,5 миллиона рублей.

Техническая начинка тут от донора: задний привод, открытый кузов, двухдверная компоновка. Под капотом – атмосферный мотор объемом 1,5 литра, который выдает 132 лошадиные силы. Работает в паре с автоматом. Пробег смешной – всего 3 тысячи километров.

Ранее «За рулем» рассказал, как изменились цены на автомобили с пробегом в июне.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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