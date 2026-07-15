Автомобили с пробегом подорожали в июне: на сколько выросли цены

«Автостат»: средняя цена б/у легковых авто в РФ составила 1,437 млн рублей

Эксперты « Автостата» выяснили, что в июне 2026 года средняя стоимость подержанного легкового автомобиля остановилась на отметке в 1 млн 437,7 тыс. рублей. Такие цифры были получены при подготовке ежемесячного отчета «Мониторинг цен на вторичном рынке».

По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства Дмитрия Ярыгина, по сравнению с маем машины с пробегом прибавили в цене в среднем 0,5% – а это плюс 7,4 тыс. рублей. Вообще, это уже второй месяц подряд, когда вторичный рынок демонстрирует удорожание.

А вот если взять более долгий период, то картина тоже не радует экономией. К июню прошлого, 2025 года бэушки стали дороже на 1,8%, то есть почти на 25,9 тыс. рублей.

Стоимость рассчитана на основе мониторинга объявлений о продаже легковых авто с пробегом (без учета реальных объемов продаж).

О том, какие модели, напротив, подешевели, «За рулем» недавно рассказал.