Какие подержанные машины в России внезапно упали в цене

Эксперты «Авто.ру Бизнес» назвали б/у авто, которые подешевели в РФ больше всего

В начале этого лета на вторичном рынке России произошел заметный сдвиг: отдельные модели потеряли в цене, причем довольно ощутимо. Особенно отличились Geely Coolray и «пятнашка» от АВТОВАЗа – эти машины подешевели сильнее всего. Зато в списке самых продаваемых внезапно оказался кроссовер Nissan Terrano, который и стал бестселлером месяца.

Рестайлинговый Geely Coolray первого поколения «похудел» в цене на 5,3% – теперь его медианная стоимость составляет 1,99 млн рублей. Чуть меньше потеряла Lada 2115: ее уценили на 4,7%, и в июне за эту модель просили уже 221,7 тыс. рублей. Кстати, Москвич 3 тоже дешевел, но скромнее – минус 4,3%, до 1,4 млн рублей.

Правда, не у всех цены пошли вниз. Некоторые модели, наоборот, чуть прибавили. Например, Kaiyi E5 потяжелел на 2,1% и добрался до отметки в 1,34 миллиона. А Haval F7 после обновления подорожал почти на 2% – до 2,03 миллиона. Аналитики «Авто.ру Бизнес» при этом отмечают, что общий темп роста стоимости подержанных машин в июне заметно замедлился по сравнению с майскими показателями.

Средняя по рынку цена авто с пробегом не старше 15 лет составила 1,66 млн рублей – прирост всего на 0,3% к маю. Но если копнуть глубже, картина неоднородная. У официальных дилеров медиана снизилась с 2,24 до 2,21 миллиона, у профессиональных перекупщиков – наоборот, поднялась с 2,15 до 2,2 миллиона. Частники же остались почти при своих: цена скорректировалась символически – с 1,45 до 1,46 миллиона.

Что касается самых ходовых моделей на вторичке, то здесь помимо упомянутого Nissan Terrano в лидерах оказались Geely Coolray, Renault Sandero и Hyundai Creta. В премиальном сегменте ситуация классическая: первые строчки заняли BMW 1-й серии и Audi A3.

Ранее «За рулем» писал о том, что спрос на б/у кроссоверы и внедорожники резко вырос.

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