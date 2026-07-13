Спрос на б/у кроссоверы и внедорожники резко вырос: самые популярные модели

«Авито Авто»: спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом увеличился на 25%

Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в первом полугодии 2026 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто». Лидерами по росту спроса на вторичном рынке стали Renault (+40%), Nissan (+35%) и Lexus (+33%). Корейские бренды тоже не отстают: у Kia прирост составил 32%, у Hyundai – 30%.

Если смотреть на конкретные модели, то здесь настоящий прорыв совершил Nissan X-Trail – его популярность подскочила сразу на 44%. Чуть меньше, но все еще внушительно, прибавили Renault Duster (+42%), Volkswagen Tiguan (+40%), Nissan Qashqai (+39%) и Mitsubishi Outlander с Mazda CX-5 (по +38%). У Hyundai ix35 и Kia Sorento показатели совпали – по 37%, а замыкают десятку лидеров Hyundai Tucson (+36%) и Lexus RX (+34%).

Самая востребованная модель на вторичке – это, конечно, наша Lada 4×4 (Нива). На втором месте расположилась Chevrolet Niva. В пятерку также попали Toyota RAV4, Kia Sportage и BMW X5. Десятку самых ходовых машин закрывают Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Outlander.

Средний ценник на подержанное авто по итогам полугодия остановился на отметке 2,3 млн рублей. Впрочем, некоторые модели заметно подешевели. Самый серьезный «дисконт» получил Hyundai Tucson – минус 6,2%, цена упала до 1,8 млн рублей. Далее идут Lada Niva Legend (-5%, до 926 тыс. рублей), Chevrolet Niva (-5%, до 471 тыс. рублей), Nissan X-Trail (-5%, до 1,4 млн рублей) и Toyota Land Cruiser Prado (-4%, до 3,5 млн рублей).

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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