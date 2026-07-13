Бензиновый кризис и статистика обрушили авторынок

Целиков: продажи авто упали на 16% за неделю, для этого есть две главные причины

За минувшую неделю авторынок России сократился на 16,2% – и это тревожный сигнал. Всего встало на учет 25,9 тыс. новых легковых автомобилей.

После двух недель высоких продаж рынок вернулся к средним показателям начала года, впрочем, по сравнению с аналогичной неделей прошлого года рост пока сохраняется на уровне 7,1%.

Директор агентства « Автостат» Сергей Целиков назвал две причины резкого падения спроса на автомобили на минувшей неделе. По его словам, во-первых, завершился эффект постановки на учет машин, проданных в конце второго квартала, а во-вторых, на спрос негативно влияют проблемы с топливом. Причем если первая причина временная, то вторая может серьезно сказаться на продажах во второй половине года.

В сегменте коммерческого транспорта ситуация схожая: продажи LCV снизились на 10% до 1338 единиц, грузовиков – на 15,6% до 1010 штук. Причем здесь уже фиксируют падение к прошлому году на 19,2% и 6,6% соответственно.

Целиков призывает не делать поспешных выводов по итогам одной недели – рынок продолжает мониторить динамику. Но топливный фактор вызывает особую обеспокоенность: в отличие от статистических погрешностей, он может надолго затормозить спрос.