Новейший кроссовер мощностью более 1000 «лошадей» будут продавать в России

Поставки Xiaomi YU7 GT в РФ начнутся в осенью 2026 года с ценой 15 млн рублей

Дилерская сеть «Рольф» объявила о планах привезти в Россию топовую версию электрического кроссовера Xiaomi YU7 – модель GT. Поставки планируется начать уже в начале сентября 2026 года, автомобили будут ввозиться по альтернативным каналам.

Ценник, по словам директора компании по продажам новых автомобилей Николая Иванова, будет держаться в районе 15 млн рублей. Интересно, что на родине, в Китае, стоимость этой версии варьируется от 389 900 до 429 900 юаней, что составляет около 4,5-4,9 млн рублей. Разница, как видим, ощутимая.

Xiaomi YU7 GT

Теперь о том, что скрывается под капотом. Xiaomi YU7 GT оснащен двумя электродвигателями, совокупная мощность которых достигает 1003 лошадиные силы. Максималка, которую способен развить кроссовер, – 300 км/ч. При этом на одной зарядке он может проехать до 705 км – в общем-то, очень достойный показатель.

Кстати, отличий от «обычного» YU7 у GT-версии немало. В базе идет пневмоподвеска, карбон-керамические тормоза Brembo, а также адаптивные двухклапанные амортизаторы. Внешне же машину легко узнать по аэродинамическому обвесу: тут и 21-дюймовые колесные диски, красные тормозные суппорты, массивные воздухозаборники, аккуратный спойлер на крышке багажника и диффузор. Все для скорости и стиля.

Xiaomi YU7 GT

Показатели динамики подтверждены делом. Ранее Xiaomi YU7 GT установил рекорд на легендарной трассе Нюрбургринг: именно эта новинка стала первой в мире, кто полностью в автономном режиме прошел знаменитый «Нордшляйфе». Результат – 10 минут и 29,483 секунды.

Первый Xiaomi YU7 без приставки GT появился в продаже в Китае еще в августе 2025 года. Кстати, уже к февралю 2026-го он умудрился стать лидером продаж на местном рынке. В России модель тоже доступна – ее по схеме параллельного импорта привозят сразу несколько дилеров.

Ранее «За рулем» рассказал, какими китайскими электромобилями комплектуют российские дороги.

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