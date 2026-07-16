Самые популярные кроссоверы и внедорожники: модели и цены

В России спрос на новые кроссоверы и внедорожники вырос на 24% за полгода

Cпрос на новые кроссоверы и внедорожники за январь-июнь вырос на 23,9%, а средняя цена автомобиля в этом сегменте составила 3,8 млн рублей, сообщили в «Авито Авто». Согласно данным с платформы «Авито», в сегменте кроссоверов и внедорожников наибольшую долю внимания аудитории – 14,2% – захватили автомобили китайской марки Haval. Чуть уступил Tenet с 13,1%, за ним расположились Lada (8,4%), Geely (5,7%) и Exeed (4,6%), замкнувшие первую пятерку брендов.

Что касается конкретных моделей, то самым востребованным оказался Tenet T7. Его средняя цена на площадке – 2,9 млн рублей. Второе место у Haval Jolion (2,6 млн), третье – у Tenet T4 (2,4 млн). В десятку лучших попали Lada Niva Travel (1,6 млн), Lada Niva Legend (1,2 млн), Haval M6 (2,2 млн), Exeed RX (5 млн), Evolute i-Space (3,7 млн), Omoda C5 (2,7 млн) и Geely Monjaro (4,9 млн).

Лидером по темпам роста спроса среди марок стал Exeed – интерес к нему вырос более чем втрое. Вслед за ним идут Hongqi (тоже трехкратный рост) и Belgee (увеличение вдвое). Причем спрос на GAC подскочил на 66,6%, а на Jaecoo – на 47,4%.

Рекордсменом среди конкретных моделей по динамике спроса оказался Exeed RX: показатель увеличился почти в пять раз. Далее – китайский Hongqi HS3 (рост в 3,2 раза) и белорусский Belgee X70 (в 2,4 раза). В десятку также вошли Geely Atlas (+49,8%), Solaris HC (+42,1%), Geely Monjaro (+41,4%), Lada Niva Travel (+36,4%), Haval M6 (+34,7%), Chery Tiggo 9 (+32,3%) и Changan Uni-S (+17,3%).

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