Tesla не удалось избежать отзыва почти 20 тысяч автомобилей

Tesla придется отремонтировать тысячи машин

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) отказало компании Tesla в просьбе избежать отзыва почти 20 тысяч автомобилей. Причиной стали фары, уровень света которых может превышать предельно допустимые нормы.

Компания Илона Маска утверждала, что несоответствие не угрожает безопасности, и не получала жалоб на аварии или травмы. Однако NHTSA считает, что ослепляющий свет от фар представляет опасность как для водителей, так и для других участников дорожного движения.

Проблема не нова. В 2022 году NHTSA отклонило обращение General Motors, которая хотела избежать ремонта 820 тысяч автомобилей из-за проблем со светотехникой. Тогда же была отклонена петиция, требовавшая признать чрезмерное ослепление недостатком некоторых светодиодных фар. Под это описание подпадали Tesla Model 3, Ford Bronco и Rivian R1T.

Опрос Американской автомобильной ассоциации показал, что шесть из десяти водителей считают блики от фар значительной помехой ночью. Почти три четверти респондентов уверены, что за последние десять лет ситуация ухудшилась. По данным Reuters , сервисная акция затронет примерно 19 900 автомобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y 2017-2023 годов.

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