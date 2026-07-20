Время в пути сократится вдвое: в Москве появились новые выделенные полосы

В трех округах Москвы заработали новые выделенные полосы общей длиной 1,6 км

Сразу в трёх округах столицы запустили новые участки для приоритетного проезда общественного транспорта. По информации заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, это позволит автобусам, электробусам и такси проезжать эти отрезки в часы пик более чем в два раза быстрее. В рабочие дни здесь курсируют семь маршрутов, которые ежедневно перевозят свыше 21,5 тысячи пассажиров.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По поручению Сергея Собянина продолжаем создавать приоритет для наземного городского транспорта и повышать эффективность дорожной сети. В трех округах столицы ввели три новых участка выделенных полос. По будням москвичи совершают здесь свыше 21,5 тысячи поездок на семи маршрутах автобусов и электробусов. При этом новые полосы не ухудшили условия проезда для других машин. Всего в этом году заработали уже девять участков выделенок общей протяженностью почти четыре километра. По ним проходят 55 городских и пригородных маршрутов, на которых в рабочие дни совершается свыше 276 тысяч поездок.

Новые выделенные полосы – это результат совместной работы Организатора перевозок и ЦОДД.

Один из новых отрезков длиной всего 0,2 километра появился на улице Вострухина, в районе пересечения с Рязанским проспектом. Раньше автобусы тратили здесь около 12 минут – теперь им понадобится всего шесть.

На улице Гоголя в Зеленограде выделенная полоса протянулась на 0,6 километра. Она находится неподалёку от пересечения с Панфиловским проспектом. Время в пути сократилось в 2,5 раза – с семи до трёх минут для общественного транспорта.

Самый протяжённый участок – 0,8 километра – заработал на улице Поляны, рядом с аллеей Витте. Теперь автобусы преодолевают его за две минуты вместо прежних четырёх. Кстати, эта выделенка решает ещё и стратегическую задачу: она обеспечит стабильную работу наземного транспорта на время строительства трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.