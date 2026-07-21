Как отличить износ шин от проблем с подвеской: советы эксперта при вибрации руля

Эксперт Ладушкин перечислил причины вибрации руля про езде на автомобииле

Водителям стоит насторожиться, если руль начинает дрожать в определенных ситуациях. Руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин объяснил, что биение, которое ощущается только во время торможения и пропадает при движении накатом или наборе скорости, почти всегда указывает на проблемы с тормозной системой. Скорее всего, износились или повело тормозные диски.

Совсем другое дело, когда вибрация сопровождается гулом и не связана с нажатием на педаль тормоза. По словам эксперта, это классический признак износа ступичного подшипника.

«Самым характерным признаком служит нарастающий гул, который усиливается при разгоне, а также люфт и перекаты при вращении колеса на домкрате или подъемнике», – отметил он.

А если машину на прямой начинает уводить в сторону, вибрация усиливается с ростом скорости, но при этом нет посторонних звуков и торможение тут ни при чем? Тут виноваты, скорее всего, шины или колесные диски.

«Также причинами возникновения вибраций могут быть повреждения и износа рулевых наконечников, сбитая регулировка углов установки колес, разбитые опорные подшипники и большое количество других причин», – добавил Ладушкин.

С чего начать диагностику

Когда водитель чувствует вибрацию в движении, эксперт советует первым делом осмотреть колеса. Обязательно стоит проверить их на нагрев.

« Также проверить нагрев колёс. Закисший тормозной суппорт или направляющая приводят к серьёзному нагреву тормозного диска и колеса. Если одно из колёс нагрето сильнее остальных, это повод осмотреть детально тормозной суппорт, направляющие и колодки. Помимо этого, стоит проверить затяжку всех колёс », – пояснил он.

Еще один простой способ – на стоящей машине покачать руль из стороны в сторону.

« Если появились повышенные люфты в рулевой рейке, рулевых наконечниках, водитель может услышать стук при такой проверке. Стоит осмотреть подвеску машины, рулевые наконечники, шаровые опоры и опорные подшипники. Если неисправность в подвеске, избегая движения на скорости нужно направиться на СТО для ремонта », – рекомендовал специалист.

Когда нужно вызывать эвакуатор

По словам эксперта, есть ситуации, когда лучше не рисковать. Если вибрация становится настолько сильной, что водитель теряет контроль над машиной, движение нужно немедленно прекратить. Единственный безопасный вариант тут – вызвать эвакуатор.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о диагностике вибрации руля.