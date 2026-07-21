Что ждет авторынок России на фоне топливного дефицита

Эксперт Пушкарев дал прогноз продаж автомобилей в РФ на второе полугодие 2026

Эксперты и участники рынка сошлись во мнении: российский авторынок во второй половине 2026 года не просядет. Планируется, что ежемесячно будут реализовывать минимум 115 тысяч легковушек. Если верить этим расчетам, то с июля по декабрь продадут около 720 тысяч машин. Для сравнения – это на 18 процентов больше, чем за первые шесть месяцев года. Такую оценку привел Виктор Пушкарев, занимающий пост замначальника отдела аналитики в агентстве « Автостат».

Однако есть и более оптимистичный взгляд. Например, Артем Зотов, исполнительный директор компании Favorit Motors, прогнозирует продажи на уровне 800 тысяч штук. По его словам, это практически повторит абсолютный показатель июля – декабря прошлого года.

«Сдерживающими рост факторами являются замедление снижения ключевой ставки ЦБ, топливный дефицит. При этом в случае появления устойчивого тренда к управляемому ослаблению курса рубля спрос на автомобили неизбежно вырастет», – объясняет Артем Зотов.

Проблема с топливом, кстати, сейчас волнует многих. Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич тоже считает, что именно дефицит бензина – главный тормоз для роста. При этом он видит все предпосылки для того, чтобы продать 350-360 тысяч авто в третьем квартале 2026-го и еще 380-400 тысяч – в четвертом.

«Мой актуальный прогноз на сегодня – 1,35 млн автомобилей по итогам года. Но для этого необходимо оперативно нормализовать ситуацию с топливом. Это сейчас самый негативный фактор для рынка», – резюмирует Андрей Терлюкевич.

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