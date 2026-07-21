Automechanika Tashkent 2026: что ждет участников международной выставки?

Выставка Automechanika Tashkent 2026 пройдет 21-23 октября 2026 года в Ташкенте

21-23 октября 2026 года в выставочном центре Central Asian Expo Uzbekistan (CAEx) пройдет Automechanika Tashkent. Это крупнейшая в Узбекистане B2B- выставка, посвященная автомобильной индустрии, и одна из самых значимых отраслевых площадок во всей Центральной Азии.

Мероприятие уже зарекомендовало себя как главная точка притяжения для производителей, поставщиков и дистрибьюторов. Сюда приезжают те, кто хочет расширить продажи в регионе, найти надежных партнеров и закрепиться на рынке, который демонстрирует впечатляющий рост.

Почему стоит участвовать?

Результаты Automechanika Tashkent 2025 впечатляют: 489 компаний из 15 стран, почти 21 тысяча профессиональных посетителей из 37 государств и экспозиция, раскинувшаяся на 10 000 квадратных метров.

Динамика 2026 года только подтверждает тренд. На данный момент забронировано уже свыше 80% выставочных площадей. Места на стендах разбирают очень активно – организаторы рекомендуют не тянуть с бронированием, если хочется занять удачную локацию.

Основные разделы выставки

Автозапчасти и компоненты

Электроника и системы управления

Диагностическое и гаражное оборудование

Масла, смазочные материалы и автохимия

Кузовной ремонт и покрасочные системы

Шины и диски

Аксессуары и тюнинг

Цифровые решения и технологии для автобизнеса

Automechanika Tashkent ежегодно собирает профессиональную аудиторию со всего региона:

дистрибьюторов и дилеров;

оптовые компании;

сети СТО и сервисные центры;

владельцев корпоративных автопарков;

транспортные и логистические компании;

производителей автомобилей;

представителей государственных и коммерческих закупщиков.

Помимо самой экспозиции, организаторы подготовили плотную деловую программу. В плане – организованные встречи с байерами (B2B-формат), отраслевые конференции и презентации новинок. Все это дает отличные возможности для развития международного сотрудничества. Спрос на участие не спадает как раз из-за растущего интереса мирового бизнеса к рынку Центральной Азии.

Забронировать стенд можно по ссылке.