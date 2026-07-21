Automechanika Tashkent 2026: что ждет участников международной выставки?
21-23 октября 2026 года в выставочном центре Central Asian Expo Uzbekistan (CAEx) пройдет Automechanika Tashkent. Это крупнейшая в Узбекистане B2B- выставка, посвященная автомобильной индустрии, и одна из самых значимых отраслевых площадок во всей Центральной Азии.
Мероприятие уже зарекомендовало себя как главная точка притяжения для производителей, поставщиков и дистрибьюторов. Сюда приезжают те, кто хочет расширить продажи в регионе, найти надежных партнеров и закрепиться на рынке, который демонстрирует впечатляющий рост.
Почему стоит участвовать?
Результаты Automechanika Tashkent 2025 впечатляют: 489 компаний из 15 стран, почти 21 тысяча профессиональных посетителей из 37 государств и экспозиция, раскинувшаяся на 10 000 квадратных метров.
Динамика 2026 года только подтверждает тренд. На данный момент забронировано уже свыше 80% выставочных площадей. Места на стендах разбирают очень активно – организаторы рекомендуют не тянуть с бронированием, если хочется занять удачную локацию.
Основные разделы выставки
- Автозапчасти и компоненты
- Электроника и системы управления
- Диагностическое и гаражное оборудование
- Масла, смазочные материалы и автохимия
- Кузовной ремонт и покрасочные системы
- Шины и диски
- Аксессуары и тюнинг
- Цифровые решения и технологии для автобизнеса
Automechanika Tashkent ежегодно собирает профессиональную аудиторию со всего региона:
- дистрибьюторов и дилеров;
- оптовые компании;
- сети СТО и сервисные центры;
- владельцев корпоративных автопарков;
- транспортные и логистические компании;
- производителей автомобилей;
- представителей государственных и коммерческих закупщиков.
Помимо самой экспозиции, организаторы подготовили плотную деловую программу. В плане – организованные встречи с байерами (B2B-формат), отраслевые конференции и презентации новинок. Все это дает отличные возможности для развития международного сотрудничества. Спрос на участие не спадает как раз из-за растущего интереса мирового бизнеса к рынку Центральной Азии.
- Забронировать стенд можно по ссылке.
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