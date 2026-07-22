Ресурс мотора в иномарках россиян сократится из-за бензина Евро-2 и Евро-3

Эксперт Кузин: бензин «Евро–2» и «Евро–3» ускоряет износ мотора в 1,5–2 раза

Руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин объяснил, почему заливать в современные неподготовленные моторы дешевое топливо низких стандартов – идея так себе. Оказывается, разница в содержании серы между классами просто колоссальная.

По словам эксперта, если в привычном «Евро-5» серы допускается до 10 мг/кг, то в «Евро-3» ее уже до 150 мг/кг, а в «Евро-2» – до 500 мг/кг. Получается, «Евро-3» грязнее аж в 15 раз, а «Евро-2» – вообще в 50. Цифры серьезные, и последствия соответствующие.

При сгорании такого топлива образуются оксиды серы, которые в паре с влагой превращаются в кислоты. Они, в свою очередь, активно пожирают щелочной ресурс масла, вызывают коррозию и подкашивают детали двигателя и выхлопа. Плюс ко всему сера забивает катализатор, убивает лямбда-зонды и провоцирует нагар на форсунках – в итоге мощность падает, а расход топлива растет.

Правда, не все моторы страдают одинаково. Как уточнил Кузин, старые атмосферные двигатели, которые проектировались еще под «Евро-2» и «Евро-3», к такому топливу гораздо терпимее. А вот современные турбомоторы с непосредственным впрыском, заточенные под «Евро-5», принимают удар на себя.

Ресурс до капремонта при регулярном использовании «Евро-3» сокращается в 1,5-2 раза – вместо стандартных 250-300 тыс. км остается лишь 120-180 тыс. км. С «Евро-2» все еще печальнее: агрессивность воздействия выше, и пробег может упасть до 100-150 тыс. км, то есть до трети или половины от нормального.

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