Land Rover готовит «самый легковой автомобиль в своей истории»: подробности

Land Rover анонсировал новый электрический гранд–турер Range Rover GT

У Land Rover, похоже, окончательно «съехала крыша» – причем в прямом смысле этого слова. Бренд представил пятую модель в семействе, которую назвали Range Rover GT, и у нее покатая крыша. Раньше линейка состояла из Evoque, Velar, Range Rover Sport и обычного флагманского Range Rover, а теперь к ним присоединился странный пятидверный лифтбек, который сами британцы упорно именуют «самым легковым автомобилем за всю историю марки».

На данный момент машина существует в предсерийном статусе, поэтому на публику ее выкатили застенчиво – прямо поверх кузова натянули камуфляж. Узоры на пленке, кстати, не случайны: они вдохновлены топографией местности вокруг штаб-квартиры JLR в Гейдоне. Судя по официальным изображениям, форм-фактор новинки балансирует где-то между Porsche Taycan Cross Turismo и Zeekr 001.

Внутри дизайнеры применили концепцию «редуктивного дизайна». Физических кнопок почти нет, визуальный шум свели к минимуму, но вместе с этим куда-то ушла и та самая узнаваемая самобытность прежних Рейнджей. Плато передней панели обтянули текстилем, за который спрятали динамики аудиосистемы, двухэтажная центральная консоль полируется чуть ли не до зеркального блеска, а вентиляционные дефлекторы растянулись во всю ширину торпедо.

В основе лежит новая платформа EMA (Electrified Modular Architecture), построенная по 800-вольтовой схеме. Range Rover GT станет первым чистокровным электрокаром в семействе – бензиновых версий не будет вообще. Инженеры обещают: несмотря на внедорожное прошлое бренда, GT поедет как настоящий спорткар. Прототипы уже гоняют по финальным испытаниям по всему миру, а собирать новинку планируют на заводе в Хейлвуде.

Полноценную премьеру с полным раскладом технических характеристик стоит ждать до конца 2026 года. Правда, критики уже успели заметить, что новинка сильно напоминает концепт-кар Tata Avinya X – и это сравнение пока не в пользу Рейнджа.

О том, какие внедорожники прощают плохое качество бензина, «За рулем» ранее подробно рассказали.

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