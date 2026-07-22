Эти кроссоверы прощают плохой бензин и не ломаются: пять популярных моделей

Эксперт Ершов перечислил кроссоверы, которые легче переносят топливо Евро-3

Некоторые современные модели в российском автопарке устроены так, что плохой бензин им не так страшен, как чувствительным турбомоторам с непосредственным впрыском. Тренер учебного центра сети Fit Service Константин Ершов 20 июля назвал пять таких машин, которые спокойнее переживают топливо уровня Евро-3.

Безусловный лидер рейтинга – Toyota RAV4 третьего поколения. Речь про атмосферные двигатели 2.0 (152 силы, модель 1AZ-FE). Тут нет ни турбины, ни непосредственного впрыска, зато есть крепкая поршневая группа и очень живучая конструкция.

Как пояснил Ершов, в инструкциях к этим машинам требование по топливу звучит примерно как «неэтилированный бензин с нужным октановым числом», без каких-то жестких ограничений по сере. По сути, мотор изначально проектировали под реалии российского бензина середины 2010-х, который по качеству близок к сегодняшнему Евро-3.

Правда, есть нюанс: повышенное содержание серы эти двигатели действительно переносят легче, но вот масло и выхлопная система стареют быстрее. Эксперт советует при долгой езде на таком топливе сократить интервал замены масла до 5-6 тысяч километров, а также почаще делать профилактическую очистку топливной системы.

На втором месте расположился Renault Duster – с атмосферным двигателем 2.0 (F4R) и некоторыми версиями 1,6-литровых моторов. Третью строчку занял Hyundai Creta первого поколения с атмосферниками 1.6 и 2.0 MPi.

Четвертым идет Nissan X‑Trail (T31) с 2,0– и 2,5-литровыми агрегатами, а замыкает пятерку Lada Niva Travel с бензиновым мотором 1.7.

Ранее «За рулем» рассказывал, какие проблемы могут возникнуть с китайским полноприводным кроссовером.