Четверть россиян планируют купить второй автомобиль в ближайшие два года

«Авито Авто»: 25% россиян планируют приобрести второе авто в ближайшие два года

Каждый четвертый россиянин (25%) планирует купить второй автомобиль в ближайшие один-два года, а еще 4% уже имеют минимум две машины, но думают о расширении автопарка. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто» и «Авито Рекламы». Эксперты опросили 10 тыс. респондентов.

Согласно результатам опроса, наиболее высокая доля потенциальных покупателей среди респондентов от 25 до 34 лет: приобрести еще один автомобиль в ближайшие один-два года планируют 37% опрошенных. В возрасте 18–24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет - 12%.

Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто почти половина (46%) выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируются на новую машину, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. При этом среди тех, кто точно намерен купить второй автомобиль, интерес к новым машинам выше: их рассматривают 50% респондентов, тогда как автомобили с пробегом — 40%.

Чаще всего еще один автомобиль нужен семье, чтобы ее члены могли передвигаться независимо друг от друга — так ответили 52% респондентов. Еще 24% хотели бы купить автомобиль другого класса или с другим типом кузова. Каждому пятому (20%) нужна машина для конкретных задач — например, перевозок, поездок на дачу или стройки. Еще 18% выбирают транспорт «выходного дня» — для путешествий, отдыха на природе и прочего.

Чаще всего в качестве второго автомобиля рассматривается вседорожник или бюджетная модель для повседневных нужд: каждый из этих вариантов выбрали по 31% опрошенных. Далее следуют минивэны, электромобили или гибриды (по 9%), а также премиальные или статусные автомобили (6%).

В среднем на покупку россияне готовы потратить около 2,2 млн рублей. Более половины опрошенных (54%) ориентируются на бюджет до 2 млн рублей: 28% рассчитывают уложиться в 1 млн, а 26% — потратить от 1 млн до 2 млн рублей. Каждый пятый (20%) закладывает на это от 2 млн до 3 млн рублей, 14% — от 3 млн до 5 млн, а 8% готовы выделить более 5 млн рублей. Онлайн-реклама для 20% является одним из основных факторов выбора, еще 34% учитывают рекламные предложения, но принимают окончательное решение на основе других характеристик.

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