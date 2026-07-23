В продажу вышел большой мощный кроссовер за 3 млн рублей: подробности

На рынок Белоруссии вышел кроссовер Voyah Courage нового поколения

Белоруссия стала первым зарубежным рынком, где стартовали продажи обновленного электрического кроссовера Voyah Courage. Местный импортер уже принимает заказы – на родине в Китае эта модель известна под именем Mecha Dragon. Соответствующая информация появилась на официальном локальном портале китайского бренда.

Базовая версия с задним приводом и отдачей в 313 лошадиных сил обойдется в 119 тысяч белорусских рублей – это порядка 3,2 миллиона рублей по текущему курсу. Разгон до «сотни» у нее занимает 6,8 секунды. В базе установлена батарея на 81 кВт·ч, которая, по заявлению производителя, обеспечивает до 650 километров хода. Если доплатить, можно получить аккумулятор емкостью 112 кВт·ч – тогда запас хода достигает внушительных 901 километра.

Полноприводная модификация заметно дороже: 136 тысяч белорусских рублей (около 3,7 миллиона российских). Два электромотора выдают совокупные 551 л. с., что позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего за 4,3 секунды. Правда, за динамику приходится платить запасом хода – он снижается до 600 километров.

Новое поколение кроссовера заметно прибавило в габаритах: длина достигла 4810 мм – это на 85 мм больше, чем у предшественника. Колесная база при этом составляет 2925 мм.

Особого внимания заслуживает проекционный дисплей AR-HUD с диагональю 29 дюймов. Он умеет проецировать навигационные подсказки прямо на дорогу перед капотом – удобно, не отвлекаясь от управления. Для пассажиров второго ряда предусмотрели двухрежимный термобокс, встроенный в центральный подлокотник. А передние кресла получили функцию массажа и режим Zero Gravity.

О других китайских электромобилях, доступных на мировом рынке, «За рулем» ранее рассказывал.

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