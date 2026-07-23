Большой гибридный кроссовер появится в продаже: характеристики и цена

В Россию привезут кроссовер Freelander 8 по цене 3,5 млн рублей

Возможность появления нового кроссовера Freelander 8 на российском рынке уже прорабатывается. Но, как напомнили в компании «Рольф», сначала автомобиль должен появиться в Китае или на соседних рынках, а уже потом можно будет говорить о его стоимости в России, комплектациях и условиях доставки.

Ожидается, что продажи Freelander 8 в Китае начнутся во втором полугодии 2026 года. Ориентировочная цена на внутреннем рынке – около 300 тысяч юаней, что примерно равно 3,5 млн рублей в пересчете на наши деньги. Правда, для России итоговая цифра будет зависеть от курса валют, логистических расходов, выбранной комплектации и конкретных условий поставки.

С точки зрения продукта модель выглядит многообещающе: это крупный шестиместный гибрид с запасом хода на электричестве до 221 километра. Вдобавок он оснащен внедорожными системами, пневмоподвеской и современным технологичным оборудованием. Как отметил Иванов, потенциал у новинки очень хороший – во многом потому, что в России сейчас основную динамику в NEV-сегменте задают именно гибриды.

Интересно, что сам Freelander 8 – плод сотрудничества Chery и Jaguar Land Rover. Внешне дизайнеры явно вдохновлялись старым добрым Land Rover Freelander и Defender прошлых поколений, так что в облике угадываются знакомые черты.

По габаритам кроссовер немаленький: длина 5118 мм, ширина 2050 мм, высота 1898 мм, а колесная база составляет 3040 мм. Внутри – строго шестиместная компоновка, никаких альтернатив не предусмотрено.

Freelander 8

Под капотом – подзаряжаемая гибридная система с 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания, выдающим 156 лошадиных сил. Емкость тяговой батареи – 60,33 кВт·ч, что для такого класса вполне серьезно.

Салон отделан премиальными материалами, а главная фишка интерьера – огромный широкоформатный дисплей, который тянется почти на всю переднюю панель. Его диагональ – 46,3 дюйма, разрешение – 8K, а максимальная яркость достигает 1000 нит. Благодаря этому картинка остается сочной и читаемой даже под ярким солнцем.

Freelander 8

О других гибридных моделях на нашем рынке «За рулем» уже рассказывал.

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