Эти премиальные автомобили чаще всего увозят эвакуаторы в Москве

Ликсутов: Почти 20 тысяч премиальных авто эвакуировали в Москве с начала года

Эвакуаторы «Московского паркинга» переместили почти 20 тысяч автомобилей премиум-класса с начала 2026 года – об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, владельцы дорогих машин систематически нарушали правила: оставляли транспорт под запрещающими знаками, бросали на тротуарах или парковались на местах для инвалидов. Решение об эвакуации в каждом случае принимают инспекторы ГИБДД и МАДИ.

Чаще всего на спецстоянки увозили именно автомобили немецких брендов. Лидер антирейтинга – BMW: такие авто эвакуировали 6,7 тысячи раз. На втором месте Mercedes с показателем 6 тысяч, замыкает тройку Audi – 3,3 тысячи перемещений. Среди британских марок чаще всего «светились» Land Rover (1,1 тысячи).

В списке оказались также 737 Porsche, 1,4 тысячи Lexus, а также 12 Rolls-Royce, 4 Maybach и даже одна Ferrari. Как видно, дороговизна машины не спасает от штрафа и эвакуатора.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Правила парковки одинаковы для всех водителей, независимо от марки и стоимости автомобиля. Нарушения этих правил создают помехи для пешеходов и других участников дорожного движения, а также могут привести к аварийным ситуациям. Призываем автомобилистов быть внимательными и парковаться только в разрешенных местах. Продолжим и дальше повышать безопасность на дорогах столицы, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин .