В России появится новый дальнобойный кроссовер известной марки

Иван Савельев: гибридный кроссовер Hongqi HS6 выйдет на рынок РФ в 2027 году

В следующем году российские покупатели смогут приобрести гибридный кроссовер Hongqi HS6 – об этом сообщил исполнительный директор марки в России Иван Савельев. Модель базируется на платформе Honghu, которая в электрическом режиме позволяет проезжать до 205 километров. А восполнить заряд с 20% до 80% при использовании сверхбыстрой станции можно всего за 13-14 минут.

Hongqi HS6

Над экстерьером работала команда британского шеф-дизайнера Джайлса Тейлора. Машина получила массивную радиаторную решетку и традиционную красную линию на капоте – стилизованное знамя, ставшее визитной карточкой бренда.

Длина, ширина и высота HS6 составляют 4925, 1970 и 1740 мм соответственно. Колесная база достигает 2925 мм, что обещает просторный салон.

Внутри установлены два крупных сенсорных экрана, а селектор трансмиссии перенесен на рулевую колонку – такое решение освобождает место на центральном тоннеле.

Под капотом трудятся 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. На китайском рынке кроссовер предлагается с двумя вариантами аккумуляторов. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 23,9 кВт·ч обеспечивает до 123 км пробега на электротяге, а более емкая (39,5 кВт·ч) увеличивает этот показатель до 205 км.

Интерьер Hongqi HS6

Девятого февраля в китайском городе Хэйхэ Hongqi HS6 проехал 1131 километр без дозаправки при температуре – 20°C. Этот заезд был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса, подтвердив надежность гибридной системы даже в сильный мороз.

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