Новый кроссовер Volkswagen всего за 1,5 млн рублей появился на российском рынке

Volkswagen Tharu XR начали продавать в России с ценами от 1,54 млн рублей

На крупнейших российских классифайдах внезапно появились сотни предложений о продаже нового кроссовера Volkswagen Tharu XR из Китая. Машины предлагают как из наличия, так и под заказ, а самый доступный вариант обойдется в 1,54 млн рублей.

Volkswagen Tharu XR

Модель разработана совместным предприятием SAIC Volkswagen специально для китайского рынка и дебютировала в 2024 году. По сути, она втиснулась в нишу между компактным T-Cross и обычным Tharu. Габаритами Tharu XR близок к хорошо известной россиянам Skoda Karoq: 4355 мм в длину, 1762 мм в ширину, 1605 мм в высоту при колесной базе 2651 мм.

Самую низкую цену – 1 540 000 рублей – заявила компания из Владивостока. За эти деньги кроссовер привезут под заказ в комплектации Sharp, которая включает кондиционер, мультируль, панорамную крышу со шторкой, тканевый салон, цифровую приборку, мультимедиа с сенсорным экраном и легкосплавные диски.

В других регионах ценник ощутимо выше. Так, в Чебоксарах и Подмосковье за доставку просят уже 1 730 000-1 750 000 рублей. В Омске минимальный прайс составляет 1 800 000 рублей, в Москве – 1 850 000 рублей, а в Красноярске за ту же сумму автомобиль можно забрать сразу со склада.

Интерьер Volkswagen Tharu XR

Новый Volkswagen Tharu XR доступен для заказа в десятках городов – от Санкт-Петербурга и Казани до Екатеринбурга и Новосибирска. Полный список включает Самару, Воронеж, Сургут, Ижевск, Пермь, Махачкалу, Смоленск, Вологду, Калининград, Нижний Новгород, Иваново, Тулу и многие другие.

Причем по сравнению с прямыми «одноклассниками» этот немецкий кроссовер выглядит очень привлекательно. Собираемый под Калугой Tenet T4 2026 года стоит минимум 2 169 000 рублей. Haval Jolion с двумя педалями стартует от 2 449 000 рублей, а Geely Coolray в единственной фиксированной комплектации продается за 2 894 990 рублей.

Что касается реального наличия, то в Ростове-на-Дону и Магнитогорске готовый автомобиль отдают за 2 200 000 рублей. В Набережных Челнах – за 2 300 000 рублей, в Кирове – 2 400 000 рублей, а самарский или московский покупатель заплатит 2 650 000 рублей.

Растаможенные экземпляры Tharu XR встречаются по еще более высоким ценам в Севастополе, Липецке, Оренбурге, Туле, Набережных Челнах, Ульяновске, Краснодаре, Уфе, Ярославле и ряде других городов. Всего же в продаже сейчас находится свыше 200 автомобилей.

Силовая начинка зависит от комплектации. Бюджетные версии довольствуются 1,5-литровым атмосферным мотором на 110 л.с., работающим в паре с шестиступенчатым автоматом. Топовым машинам достался турбированный агрегат того же объема, но уже мощностью 160 л.с., агрегатированный с семиступенчатым роботом DSG.

Ранее «За рулем» рассказывал о дебюте самого мощного внедорожника Geely, с которым теперь может сравниться новый бюджетный Volkswagen.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!