Когда новый Mercedes-Maybach GLS появится в России

Стало известно, когда новый Mercedes-Maybach GLS привезут в Россию

Задуматься о покупке свежего Mercedes- Maybach GLS – а его мировая премьера уже состоялась – впору уже сейчас. Вопрос лишь в том, где набраться терпения: путь роскошного внедорожника до российских покупателей обещает быть не самым коротким. Autonews.ru опросил ключевых игроков рынка, и те поделились своими раскладами.

В автохолдинге «Рольф» тему поставок изучают. Директор по продажам новых машин Николай Иванов объяснил, что предметный разговор заведут, едва автомобиль окажется у иностранных дилеров.

Сроки поставок: от оптимизма до реалий

В компании Gate Auto, которая помогает с подбором и доставкой машин мировых брендов, намерения привезти новинку подтвердили. Там обозначили ориентир – старт продаж ближе к концу 2026 года. В целом участники рынка сходятся во мнении: как только внедорожник начнут продавать за границей, до России первые экземпляры доберутся примерно через полтора месяца. Правда, итоговая скорость напрямую завязана на логистическую схему.

Если «Рольф» советует резервировать не меньше шести недель от старта зарубежных продаж, то в Gate Auto настроены чуть бодрее. Там говорят о четырех-пяти неделях.

В дилерской компании «Панавто» рисуют иную картину, особенно когда речь заходит о персональных заказах. Общая длительность процесса, по их прикидкам, может составить около шести-семи месяцев.

Почему ждать придется так долго

Менеджер «Панавто» в деталях расписал, куда утекает время: «Первые месяцы уходят на производство автомобиля, затем машина отправляется из США в Европу, где проходит доукомплектацию, после чего уже доставляется в Россию».

Называть конкретный ценник на рестайлинговый Mercedes-Maybach GLS продавцы пока не берутся. По факту все будет зависеть от аппетитов производителя, скачков курса, выбранных опций, логистического плеча и действующих таможенных правил.

В «Рольфе» полагают, что машина окажется дороже дореформенной версии, но точную разницу не прогнозируют.

Ценовой туман и утильсбор

С коллегами согласны и в Gate Auto. Директор по продажам Леонид Грызунов обрисовал ситуацию без прикрас: «Если судить по аналогии с обновленным S-class Maybach, то новый GLS Maybach будет значительно дороже предыдущего поколения. Также на увеличение стоимости в России серьезно влияет рост ставок утилизационного сбора».

Схожей линии придерживаются и в «Панавто»: строить прогнозы там считают преждевременным. Ориентир появится не раньше, чем внедорожник засветится в немецком конфигураторе и появятся официальные цены. Для понимания порядка цифр: предшественник сейчас продается примерно за 28 млн рублей.

В общем-то, сегмент сверхдорогих внедорожников в России чувствует себя весьма стабильно, несмотря на заградительные суммы в прайсах. Николай Иванов из «Рольфа» объяснил, что GLS выбирают люди, для которых на первом месте стоят статус, безоговорочный комфорт заднего ряда, насыщенное оснащение и эксклюзивность.

Ранее «За рулем» рассказал, как обновились популярные кроссоверы Mazda.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!