Нервы на асфальте: 72% водителей признались, из-за чего стрессуют за рулем

Эксперты выяснили, что главные враги водителей — чужие маневры и чужие города

Современные дороги становятся испытанием для психики: почти три четверти российских водителей (72%) признаются, что регулярно испытывают волнение во время поездок.

К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса Сравни совместно со СберСтрахованием, опросившие в июне полторы тысячи автовладельцев.

При этом лишь 18% респондентов чувствуют дискомфорт постоянно, тогда как большинство (54%) сталкиваются с тревогой ситуативно – в зависимости от обстоятельств.

Главными триггерами стресса оказались два фактора, набравших по 18% голосов: передвижение по незнакомым маршрутам и непредсказуемое или агрессивное поведение соседей по потоку. Каждый девятый водитель (12%) нервничает в плотных городских пробках или во время длительных путешествий по трассе. Для 9% автомобилистов нервозность напрямую связана с дождем, туманом или плохой видимостью. Мелкие, но раздражающие ситуации, такие как поиск места для парковки, движение в узких дворах или необходимость постоянно следить за пешеходами и велосипедистами, вызывают дискомфорт у 6% опрошенных.

Чтобы снизить уровень тревожности, водители используют разные хитрости. Чаще всего (17%) они тщательно прокладывают путь заранее и закладывают запас времени. Еще 13% уделяют внимание микроклимату в салоне и поддержанию чистоты, а по 8% респондентов полагаются на исправность авто, современные навигаторы и системы помощи при вождении.

Статистика происшествий за последние три года также подтверждает нервозность обстановки: 58% участников опроса попадали в неприятные ситуации. В 13% случаев это были мелкие аварии без жертв, в 8% – серьезные столкновения с повреждениями машин или выписанные штрафы за нарушения. Остальные респонденты сталкивались с поломками, падением предметов на авто или даже противоправными действиями, что делает поездки по России настоящим квестом на выдержку.

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