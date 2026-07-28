Стали известны интересные подробности о новом крупном кроссовере Xiaomi

Xiaomi представила Skynomad N90 с трансформируемым салоном и палаткой на крыше

Семь посадочных мест в новом Xiaomi Skynomad N90 – только отправная точка. По умолчанию это просторный автомобиль с удобными креслами, который вполне можно сравнивать с Mercedes-Benz GLS и другими премиальными гигантами. Вот только китайский производитель не остановился на стандартной для класса схеме.

Xiaomi Skynomad N90

В салоне нашлось место решениям, подсмотренным у минивэнов вроде Volkswagen Multivan. По центральным рельсам можно катать целый многофункциональный блок. Причем это не просто столик – в него встроили беспроводную зарядку, холодильник, сразу четыре подстаканника, отсек для мелочей и тачскрин для управления климатом. А передние кресла способны развернуться на 180 градусов. В общем-то, внутри легко устроить выездное совещание.

Xiaomi Skynomad N90

Различные сценарии компоновки салона Xiaomi показывала и раньше. Опубликованные изображения намекают, что электроника сама подскажет оптимальный вариант рассадки в зависимости от ситуации. Трансформация обещает быть ленивой: водитель просто жмет кнопку, выбирая, скажем, «Кемпинг», «Отдых» или «Встреча с гостями». Никакой ручной возни с тяжелыми креслами.

Компания планирует пойти еще дальше и внедрить систему мониторинга интерьера. В кресла и другие элементы декора вживят дополнительные датчики с камерами. Забавная деталь: если припарковаться и остаться в машине одному, автоматика предложит перейти в режим сна. Загрузили багажник под завязку? Система просто заблокирует движение заднего ряда, чтобы ничего не повредить.

Xiaomi Skynomad N90

На крыше Skynomad N90 может появиться палатка. Это роднит его с Volkswagen California, хотя на полноценный дом на колесах китайский кроссовер не претендует. Зато, если верить эскизам, задние сиденья раскладываются в угловой диван или превращаются в лежанку – такую, что с нее удобно смотреть фильмы на большом экране, встроенном прямо в потолок.

Гибридная платформа EREV

Для Xiaomi эта модель станет дебютом в сегменте гибридов. Силовая установка последовательного типа EREV объединяет 1,5-литровый мотор-генератор и пару электрических движков.

Пиковая отдача всей системы достигает весьма убедительных 421 л.с. Так что универсальность тут касается не только расстановки кресел, но и того, что машина не привязана жестко к розетке, в отличие от чисто батарейных моделей.

А о других необычных моделях «За рулем» уже рассказывал — к примеру, о появлении доступного Volkswagen.

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