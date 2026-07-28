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Стали известны интересные подробности о новом крупном кроссовере Xiaomi

Xiaomi представила Skynomad N90 с трансформируемым салоном и палаткой на крыше

Семь посадочных мест в новом Xiaomi Skynomad N90 – только отправная точка. По умолчанию это просторный автомобиль с удобными креслами, который вполне можно сравнивать с Mercedes-Benz GLS и другими премиальными гигантами. Вот только китайский производитель не остановился на стандартной для класса схеме.

Xiaomi Skynomad N90
Xiaomi Skynomad N90

В салоне нашлось место решениям, подсмотренным у минивэнов вроде Volkswagen Multivan. По центральным рельсам можно катать целый многофункциональный блок. Причем это не просто столик – в него встроили беспроводную зарядку, холодильник, сразу четыре подстаканника, отсек для мелочей и тачскрин для управления климатом. А передние кресла способны развернуться на 180 градусов. В общем-то, внутри легко устроить выездное совещание.

Xiaomi Skynomad N90
Xiaomi Skynomad N90

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ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ

Различные сценарии компоновки салона Xiaomi показывала и раньше. Опубликованные изображения намекают, что электроника сама подскажет оптимальный вариант рассадки в зависимости от ситуации. Трансформация обещает быть ленивой: водитель просто жмет кнопку, выбирая, скажем, «Кемпинг», «Отдых» или «Встреча с гостями». Никакой ручной возни с тяжелыми креслами.

Компания планирует пойти еще дальше и внедрить систему мониторинга интерьера. В кресла и другие элементы декора вживят дополнительные датчики с камерами. Забавная деталь: если припарковаться и остаться в машине одному, автоматика предложит перейти в режим сна. Загрузили багажник под завязку? Система просто заблокирует движение заднего ряда, чтобы ничего не повредить.

Xiaomi Skynomad N90
Xiaomi Skynomad N90

На крыше Skynomad N90 может появиться палатка. Это роднит его с Volkswagen California, хотя на полноценный дом на колесах китайский кроссовер не претендует. Зато, если верить эскизам, задние сиденья раскладываются в угловой диван или превращаются в лежанку – такую, что с нее удобно смотреть фильмы на большом экране, встроенном прямо в потолок.

Гибридная платформа EREV

Для Xiaomi эта модель станет дебютом в сегменте гибридов. Силовая установка последовательного типа EREV объединяет 1,5-литровый мотор-генератор и пару электрических движков.

Пиковая отдача всей системы достигает весьма убедительных 421 л.с. Так что универсальность тут касается не только расстановки кресел, но и того, что машина не привязана жестко к розетке, в отличие от чисто батарейных моделей.

А о других необычных моделях «За рулем» уже рассказывал — к примеру, о появлении доступного Volkswagen.

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Источник:  Авто Mail
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