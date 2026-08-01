Больше мощности, «роскоши» и даже подушка безопасности! Что ИноСМИ рассказали об обновленной Ниве

Auto, Motor und Sport: обновление Lada Niva Legend — событие революционное

Компания Lada провела самое масштабное обновление своего классического внедорожника Niva, отметило немецкое издание Auto, Motor und Sport.

Lada Niva Legend

Для автомобиля, эволюция которого измеряется десятилетиями, обновление Lada Niva Legend – это не что иное, как революционное событие. Хотя Niva, выпускавшаяся 49 лет, за свою долгую историю получила множество обновлений, ни одно из них не было столь масштабным, как это. Даже система с двумя ключами, отличительная черта модели с момента ее появления, будет упразднена; в будущем будет только один ключ для зажигания и дверей.

Мотор

Наиболее значимое изменение касается силового агрегата. Предыдущий 1,7-литровый бензиновый двигатель был заменен новым 1,8-литровым четырехцилиндровым восьмиклапанным, уже используемым в Lada Niva Travel. Если предшественник развивал от 80 до 83 л.с. в зависимости от версии, то теперь мощность увеличилась до 90 л.с. Максимальный крутящий момент вырос со 129 до 153 Н*м. Примерно 80% максимального крутящего момента доступно уже при 1000 об/мин.

Lada Niva Legend

Улучшились и динамические характеристики. Разгон от 0 до 100 км/ч теперь занимает около 15 секунд, это примерно на 2 секунды быстрее, чем раньше. При этом комбинированный расход топлива снизился с 9,9 до 9 литров на 100 км.

Усиленная трансмиссия

Для обеспечения работы увеличенной мощности двигателя в долгосрочной перспективе трансмиссия была усилена. Это включает в себя переработанные шестерни на приводных валах колес, новые дифференциальные шестерни, усиленные валы задней оси и более прочную пятую передачу. Раздаточная коробка также была переработана. Вместо двух рычагов теперь она управляется одним – следующий шаг в развитии за почти 50 лет. Раздаточная коробка также получила третий подшипник для снижения вибраций.

Lada Niva Legend

Помимо трансмиссии, шасси также было дополнительно усовершенствовано. На передней оси используются новые пружины и модифицированные крепления. Стабилизатор поперечной устойчивости перемещен дальше вперед. Эти изменения призваны улучшить курсовую устойчивость, повысить точность рулевого управления и одновременно улучшить комфорт езды. Несмотря на все изменения, постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала остался прежним.

Улучшенная защита от коррозии

Впервые Lada использует двухсторонние оцинкованные кузовные панели для защиты от коррозии. Это касается только капота, крыши, передней части, задних дверей и других участков, особенно подверженных коррозии.

Еще одна новинка: Lada Niva Legend впервые получила водительскую подушку безопасности. Переднюю конструкцию пришлось модифицировать для ее размещения, отчасти потому, что запасное колесо по-прежнему находится под капотом, так что эта традиция продолжается. Одновременно была пересмотрена интеграция рулевой колонки и переработана конструкция передней части. Тормозная система теперь включает вентилируемые дисковые тормоза на передней оси и барабанные – на задней.

Lada Niva Legend

Обновления комфорта

Рулевое колесо теперь позаимствовано у Lada Granta и впервые имеет регулировку по высоте. Замок зажигания перемещен на правую сторону рулевой колонки. Рычаг переключения передач расположен ближе к водителю, что должно упростить его использование. Переработанная центральная консоль создает дополнительное небольшое отделение для хранения вещей. Однако подстаканники в этой зоне были убраны. Снижен уровень шума в салоне за счет сплошной изоляции капота, более крупных глушителей и переработанной выхлопной системы.

Модернизирована система отопления и кондиционирования, салонный фильтр, центральный замок и упомянутый выше единый ключ как для дверей, так и для зажигания.

Дизайн

Внешние изменения незначительны: новый воздухозаборник на капоте и новые двухцветные 16-дюймовые легкосплавные диски. Анонсированы различные комплектации, включая версию Urban и специальную Black edition. Однако подробные списки оборудования пока не опубликованы.

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По имеющейся информации, Niva Legend продолжит позиционироваться ниже более крупной Niva Travel, сохраняя таким образом роль самого доступного полноприводного автомобиля на российском рынке. Официальных цен пока нет, российские СМИ прогнозируют стартовую цену около 1,2 млн рублей, что составляет примерно 13 500 евро.

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