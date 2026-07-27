Проблемы российского рынка такси обсудят на крупном международном форуме

На XIV Евразийском форуме «Такси» обсудят актуальные проблемы рынка такси в РФ

Главным событием для таксомоторного сообщества обещает стать МЕФТ-2026 – двухдневная программа соберёт ключевых игроков рынка для откровенного разговора о том, что сейчас реально движет отраслью. В фокусе – практические инструменты для бизнеса, власти, агрегаторов и профессиональных объединений.

Регуляторика и региональный опыт

В нормативном блоке обсудят, какие поправки действительно повышают безопасность поездок, а какие лишь создают лишние барьеры для законопослушных участников. По сути, это попытка отделить зёрна от плевел – понять, без каких требований рынок не станет прозрачнее, а какие только душат легальный бизнес.

Отдельное внимание уделят региональным практикам: как работают местные информационные системы, какие существуют программы поддержки, социальные инициативы и как выстраивается диалог между администрациями и перевозчиками. Взаимодействие власти и бизнеса на местах часто становится решающим фактором, влияющим на стабильность пассажирских перевозок.

Финансовая устойчивость таксопарков

Скачок цен на машины, комплектующие, топливо и страховки, плюс ужесточение лизинга и зависимость от платформ с требованиями локализации – всё это бьёт по экономике парков. Как перестроить работу, сохраняя рентабельность? На форуме дадут ответы, опираясь на реальные кейсы.

Вообще удержать водителей в условиях жёсткой конкуренции становится отдельной наукой. Экономический блок МЕФТ-2026 покажет, какие инструменты реально снижают издержки таксопарков и помогают не растерять персонал.

Интеграция сервисов и международный вектор

Такси больше не живёт в вакууме: оно всё теснее переплетается с доставкой, каршерингом, прокатом электросамокатов и роботами-курьерами. На сессии по городской мобильности выяснят, как эта связка перекраивает транспортную карту мегаполиса и какие возможности приносит предпринимателям.

Международная сессия соберёт гостей из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Повестка – унификация нормативной базы, единый цифровой профиль водителя и формирование общего рынка транспортных услуг в рамках ЕАЭС. Заодно посмотрят, насколько реально синхронизировать законы, чтобы сервисы без проблем работали через границы.

Параллельно два дня будет работать выставка: автомобили, софт для таксопарков, IT-решения, оборудование, страховые и финансовые продукты, разработки для альтернативного топлива и городской инфраструктуры. Она дополнит дискуссии демонстрацией того, что уже можно внедрять здесь и сейчас.

Организаторы напоминают: продолжается опрос водителей такси и общественное обсуждение возможных корректировок регулирования в рамках экспериментального правового режима. Свои позиции можно выразить, перейдя по ссылкам и ответив на вопросы анкет.

Собранные мнения не уйдут в стол – результаты лягут в основу итоговых материалов МЕФТ-2026. Вполне вероятно, что эти данные серьёзно повлияют на будущие законодательные инициативы и расстановку сил в отрасли. Так что те, кто хочет, чтобы их голос был услышан, получают прямой канал для обратной связи.

Программа, регистрация и участие в опросах — на сайте МЕФТ .