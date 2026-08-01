Новый Honda Ridgeline пытается выглядеть квадратнее и злее

Пикап Honda Ridgeline стал брутальнее, но в ЕС сможет попасть только неофициально

Компания Honda показала первое тизерное изображение своего популярного пикапа Ridgeline (Риджлайн) следующего поколения, и, судя по снимку, автомобиль кардинально меняет философию дизайна.

Вместо плавных обводов – резкие грани, вертикальная решетка радиатора и хищный, угловатый силуэт, который даже на затемненном фото выглядит гораздо агрессивнее предшественника. Энтузиасты уже разглядели намек на серьезный дорожный просвет и «зубастую» резину, намекающую на неплохие внедорожные задатки.

Новинку придется подождать: производство текущего поколения остановят уже к концу этого года, а старт продаж следующего намечен лишь через два года.

Под капотом, скорее всего, будет проверенный 3,5-литровый атмосферный V6, знакомый по модели Passport, который выдает 280 л.с. В паре с ним будет работать 9-ступенчатый автомат и фирменный полный привод. Не исключено и появление гибридной модификации – в угоду современным трендам, хотя официальных подтверждений этому пока нет.

Сейчас базовая версия Sport стоит около 40 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получает не только мощный мотор и полный привод, но и богатое оснащение: трехзонный климат-контроль, медиасистему с беспроводной связью смартфонов, подогрев руля и продвинутый комплекс электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль и систему обнаружения слепых зон.

Практичности добавляет фирменный секретный отсек под полом кузова, который можно использовать под холодильник, и многофункциональная задняя дверь с двумя вариантами открывания.

Официально пикап в Европу поставлять не будут. Единственный способ заполучить новинку – «серый» импорт, но в этом случае цена взлетит до 60-65 тыс. евро из-за пошлин, логистики и переоборудования под европейские требования.

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