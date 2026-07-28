Реплики из фильма «Битва моторов» откроют Гран-при под Москвой

1 августа на подмосковном автодроме случится не просто гонка, а настоящий киносеанс на колесах.

Четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC — Гран-при Авторадио — стартует под рык моторов исторических реплик, за рулем которых окажутся звезды российского кино.

Иван Янковский и Юра Борисов — лица, знакомые каждому зрителю по остросюжетным драмам и камерным хитам, — сядут за руль реплик автомобилей начала XX века. «Руссо-Балт С24/55» (точная копия участника гонки в Монако 1912 года) и легендарный «Blitzen Benz» дадут старт пелотону, возглавив шествие современных машин.

Эти автомобили — не просто исторические реконструкции. Они были созданы по историческим чертежам конструкторским бюро Игоря Ермилина специально для съемок масштабного фильма «Битва моторов» режиссера Ильи Маланина, который выйдет на большие экраны осенью 2026 года. Картина рассказывает о реальной истории Андрея Нагеля (Иван Янковский) и инженера Дмитрия Бондарева (Юра Борисов), которые в начале XX века бросили вызов мировым автогигантам и отправились на «Руссо-Балте» в легендарное Ралли Монако.

И вот теперь эти киногерои в прямом смысле выведут на трассу гонку, где стиль и история встречаются с адреналином.

40 экипажей вступят в борьбу на четыре часа — и это не просто спринт, а тактический триллер с непредсказуемым финалом. Впервые на трассу выйдет российский спортпрототип «Фантом №44» команды Фантом Racing — первый выезд нового болида, за которым будут следить как инженеры, так и киноманы, ценящие техническую эстетику.

Главная интрига сезона: по итогам трех этапов личный зачет пилотов живет своей драмой. На каждом этапе абсолютный лидер пелотона менялся — и сейчас таблица напоминает накаленный детектив. На вершине Михаил Алешин и Денис Ременяко (Mercedes-AMG GT3), но их буквально дышат в спину Станислав Аксенов и Эдуард Исламов (Toyota GR Supra GT4). А экипаж прототипа LMP3 №29 отстает от второго места всего на 4 очка. Такой расклад превращает подмосковный этап в поворотный пункт всего сезона.

Почему это важно: гонки на выносливость — это не про мощность, а про расчет. Как в шахматах, где пешка может поставить мат ферзю. Так и пилоты на машинах GT4 здесь способны обойти прототипы за счет стабильности и безупречной стратегии команды. Именно поэтому и борьба в «младших» классах TCE и GT Light может перевернуть всю турнирную картину.

Анастасия Бендикова, генеральный организатор REC:

«В этом сезоне мы выводим этап за рамки чисто спортивного события. Вместе с VK Records мы превращаем паддок в съемочную площадку и концертную сцену. Гости увидят киносъемки в паддоке с участием Янковского и Борисова, услышат молодых исполнителей и станут частью шоу, где автомобили, музыка и кино пересекаются в одной точке».

1 августа 2026. Программа для зрителей (вход с 14:00, стартовая процедура в 16:00):

Киносъемки прямо в паддоке — как делается экшн без спецэффектов;

Концерт от VK Records;

Детская зона от Росгосстрах Жизнь, спортивные активности и розыгрыши призов от команд.

Билеты — на официальном сайте соревнования.

Приезжайте за живым кадром, где каждый поворот — это сценарий, написанный резиной и бензином.